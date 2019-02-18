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Türel ile Çelik, basketbol maçında rakip oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basketbol maçında karşı karşıya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da,...

Türel ile Çelik, basketbol maçında rakip oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basketbol maçında karşı karşıya geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da, Konyaaltı Sahili'ni gezdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den yeniden düzenlenen sahile yönelik bilgi alan Çelik, sahilde basketbol oynayan gençlerin teklifini de kırmadı. Menderes Türel ile montlarını çıkaran Çelik, farklı takımlarda oynadı. Daha sonra oyundan kareleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, "Antalya Konyaaltı Sahili'nde gençlerle maç muhteşemdi. Menderes Türel kardeşimle ilk defa ayrı takımlarda yer aldık. Kazanan tabi ki Antalya" ifadelerini kullandı.

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