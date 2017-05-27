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Tur teknesinden boğaza atladı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Eminönü'nde boğaz turu yapan tekneden denize atlayan bir kişi denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Fatih Eminönü iskelesinden boğaz turu için saat 14:30 sıralarında kalkan teknedeki müşterilerden biri kalkıştan...

Tur teknesinden boğaza atladı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Eminönü'nde boğaz turu yapan tekneden denize atlayan bir kişi denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fatih Eminönü iskelesinden boğaz turu için saat 14:30 sıralarında kalkan teknedeki müşterilerden biri kalkıştan kısa süre sonra  iddiaya göre denize atladı. Çoğunlukla turistlerin bulunduğu teknedekiler büyük şok yaşadı. Gözden kaybolan ve kısa süre sonra su üstüne çıkıp hareketsiz kalan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kıyı Emniyeti ve Deniz polisi ekipleri tarafından sudan alınan 60 yaşlarındaki erkek,  Karaköy iskelesine çıkarıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bu kişiyi ambulansa aldı. Ambulansta 10 dakika kadar kalp masajı yapılan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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