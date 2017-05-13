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Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (9)

BAKAN KAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla- Marmaris karayolundaki kazada yaralanan 10 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.  İlk olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen...

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (9)

BAKAN KAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla- Marmaris karayolundaki kazada yaralanan 10 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. 
İlk olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen Kaya, Vali Amir Çiçek ve beraberindeki kent protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kaya, çocuk servisinde tedavi gören ve annesi kaza yerinde ölen 9 yaşındaki Beyzanur Hano'yu, ardından da yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 50 yaşındaki Cahide Güler'i ziyaret etti. Bakan Kaya, önlük giyerek tek başına yoğun bakıma girdi. Daha sonra 10 kilometre mesafedeki Özel Yücelen Hastanesi'ne geçen Bakan Kaya, 17 yaşındaki Simge Sinur'un ameliyatta olduğunu öğrenip, başhekiminden operasyon hakkında bilgi aldı. Hastaneden ayrılan Bakan Kaya, basın mensuplarına açıklama yapmadı.
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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