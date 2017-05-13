Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (8)

DİĞER MİDİBÜSTEKİLER BUCA'YA DÖNDÜ

İzmir'den günübirlik Marmaris gezisi için iki midibüsle yola çıkan kafiledekilerden kaza yapmayan araçtakiler akşam saatlerinde İzmir'e döndü. Sakar Geçidi rampasında midibüslerden birinin alt yola uçmasıyla 24 kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasına tanık olan diğer midibüstekiler, Yaylacık Mahallesi'ne üzüntü içinde döndü.

Midibüs sürücüsü, halkın tepki göstermesinden korktuğu için Marmaris gezisi kabusa dönen yolcularını Yaylacık Mahallesi'ne girmeden indirdi. Dönenleri yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarıyla karşıladı. Geziye katılanlar, üzgün ve hala şokta olduklarını belirterek, konuşmadan evlerine girdi.

Mustafa OĞUZ/İZMİR, ()

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