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Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (7)

VALİ: OTOBÜSTE 3'Ü ERKEK, 34 KİŞİ VARDI Muğla Valisi Amir Çiçek, kazayla ilgili Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve  İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Ölenlere rahmet yakınlarına...

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (7)

VALİ: OTOBÜSTE 3'Ü ERKEK, 34 KİŞİ VARDI
Muğla Valisi Amir Çiçek, kazayla ilgili Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve  İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Çiçek, "Allah bir daha böyle bir kaza göstermesin. Elim trafik kazası sonucu ilk belirleme göre 20 vatandaşımız vefat etti. Yaralılarımız en seri şekilde hastanelerimize sevk edildi. İsterdik ki böyle kaza olmasın. Hastanelerimizdeki 4 yaralının ölümüyle, ölü sayısı 24'e yükseldi. 10 kişinin tedavileri sürüyor. Otobüste 3'ü erkek 31'i kadın olmak üzere 34 kişinin olduğunu belirledik" dedi.
YARALILARIN İSİMLERİ
Vali Çiçek, kazada yaralanan ve halen hastanede tedavi görenlerin Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler, Simge Sinur ve 10 aylık Nehir Sertbaş, olduğunu açıkladı.

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