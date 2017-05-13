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Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (6)

ÖLÜ SAYISI 24'E ÇIKTI Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında yaralanıp hastaneye kaldırılanlardan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Muğla Valisi Amir Çiçek...

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (6)

ÖLÜ SAYISI 24'E ÇIKTI
Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında yaralanıp hastaneye kaldırılanlardan bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Muğla Valisi Amir Çiçek yeni bir açıklama yaparak, kazada ölenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi.
Bu arada günü birlik Marmaris turuna katılan Nesrin ve Kemal Öksüz çiftinin kazada öldüğü haberi Yaylacık Mahallesi'ndeki yakınlarına ulaştı. Çiftin 3 çocuğu gözyaşına boğulurken, Kemal Öksüz'ün uzun süre manavlık yaptıktan sonra emekli olduğu belirtildi.

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