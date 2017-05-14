Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (12)

Muğla'da, yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı.
Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, yarın defnedilmek üzere morga alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin araçlardan indirildiği sırasında gözyaşlarına boğuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cenaze araçlarının gelişinden görüntü
- Cenazelerin araçlardan indirilişinden görüntü
- Hayatını kaybedenlerin yakınlarından görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()