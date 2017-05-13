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Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (10)

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU İzmir Buca'dan günübirlik gezi için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden, 3'ü erkek 21'i kadın, 24 kişinin kimlikleri belli...

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (10)

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir Buca'dan günübirlik gezi için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden, 3'ü erkek 21'i kadın, 24 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Nazlı Ceylan, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ, Serpil Kaldırımcı, midibüs şoförü Armağan Sertbaş, Habil Güler (57) ve Kemal Öksüz
4'Ü ÇOCUK, 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Bahar Sınur (45), Cahide Güler (50), Simge Sinur (17), Fatma Ecrin Ökten (12), Beyzanur Hano (9), Nehir Sertbaş'ın (10 aylık) ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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