TÜPRAŞ'ta anlaşma sağlandı, Aliağa memnun değil

TÜPRAŞ'ın İzmir Aliağa, Batman, Kırıkkale ve Kocaeli'de bulunan tesislerinde örgütlü olan Petrol- İş Sendikası ile işveren arasında görüşmeler yapıldı. Petrol İş Aliağa Şubesi'nin imzalamamasına rağmen geçerli olacak 4 şube için de geçerli olacak anlaşmada ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci ve üçüncü 6 ay için enflasyon oranında, son 6 aylık dilim için ise enflasyon+0,50 oranında ücret artışı öngörülüyor.TÜPRAŞ'tan gelen talep üzerine dün yapılan görüşmeler sonunda şirketin Batman, Kırıkkale ve Kocaeli rafinerisi işyeri temsilcileri işverenin teklifini kabul ederek toplu iş sözleşmesini imzaladı. Petrol İş Aliağa Şubesi'nin imzalamadığı ve karşı çıktığı, 2 yıl geçerli olacak anlaşma hükümlerine göre işçilere ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci ve üçüncü 6 ay için enflasyon oranında, son 6 aylık dilim için ise enflasyon+0,50 oranında ücret artışı öngörülüyor.Konuyla ilgili KAP'a (Kamu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada, aynı zamanda birleştirilmiş sosyal yardım ve bayram parası gibi konularda da iyileştirmeye gidildiği bilgisine yer verildi."İŞÇİNİN İRADESİNİ ÖN PLANDA TUTTUK"Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, kendilerinin sözleşmeyi imzalamamış olmalarının sonucu değiştirmeyeceğini belirterek, "Aliağa TÜPRAŞ işyeri temsilcisi olarak sözleşmeyi imzalamadık. Görüşmeler daha iyi bir sonuçla bitebilirdi. Dört bölge arasında iyi bir birliktelik sergilendi. Bizler bu süreç zarfında işçi iradesini ön planda tuttuk. Alınan ücret artışı kötü değil ancak bizim hedefimiz çift haneli rakamlardı. Bunu elde edebilirdik de. Toplantı süreci ve sonuçlarını TÜPRAŞ'taki sendika üyesi arkadaşlarımızla paylaştık. Şu an rafineride işleyiş tamamen normale döndü, işçi kardeşlerimiz görevlerinin başındalar" dedi.İŞÇİ MEMNUN DEĞİLSözleşme sonrası görüşlerini aktaran işçilerden bazıları bu sonucu hezimet olarak kabul ederek kınadıklarını belirtti. Bir kısmı da şubeler arası anlaşmazlığa dikkat çekerek, "TÜPRAŞ Şubelerinin dördü birlikte hareket ediyor deniliyordu. Üç gün olmadan imza attılar. İzmir TÜPRAŞ işçisi böyle direnmese kabul ettikleri yüzde 9'u bile göremezlerdi" dedi.

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