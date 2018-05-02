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Tüp gaz soluyan çiftçi, ölü bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçi İbrahim B. (27) metruk bir binada ölü bulundu. İntihar ettiği sanılan İbrahim B.'nin piknik tüpündeki gazı soluması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Alaşehir'in kırsal Örnekköy Mahallesi'ndeki...

Tüp gaz soluyan çiftçi, ölü bulundu
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çiftçi İbrahim B. (27) metruk bir binada ölü bulundu. İntihar ettiği sanılan İbrahim B.'nin piknik tüpündeki gazı soluması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alaşehir'in kırsal Örnekköy Mahallesi'ndeki evinden, bugün saat 10.00 sıralarında tarlasına çalışmaya gitmek üzere çıkan İbrahim B.'nin cep telefonuna cevap vermemesi üzerine merak eden babası Ahmet B., aramaya çıktı. Tarlada oğlunu bulamayan Ahmet B., tekrar döndüğü evinin yakınındaki metruk binada oğlunu hareketsiz şekilde yerde yatarken bulup, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli, 1 çocuk babası İbrahim B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede bulunan piknik tüpünden İbrahim B.'nin piknik tüpündeki gazı soluması sonucu yaşamını yitirdiğini ortaya çıktı. İntihar ettiği sanılan İbrahim B.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

FOTOĞRAF

 

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