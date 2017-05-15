Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan annelere özel kutlama

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da özel bir hastanenin Tüp Bebek Merkezi tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programında, tüp bebek tedavisi yöntemi ile anne ve baba olmuş yaklaşık 150 çift bir araya geldi.

Samsun'da özel bir hastanenin Tüp Bebek Merkezi ekibi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Anneler Günü kutlama programı gerçekleştirildi. Programa hastanede yapılan tüp bebek tedavisi yöntemi ile anne ve baba olan yaklaşık 150 çift çocukları ile birlikte katıldı. Yapılan kahvaltı sonrasında programda renkli görüntüler de meydana geldi. Evlat özlemi yaşadıktan sonra yapılan tedavi ile çocuk sahibi olan çiftler mutluluklarını birbirleriyle paylaştı ve Anneler Günü’nü birlikte kutladı. Etkinliğe Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr.Tayfun Alper, Prof.Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, Uzm.Dr. Muhterem Akdeniz, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri de katıldı. Program pasta kesiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.



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