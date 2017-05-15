Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan annelere özel kutlama

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da özel bir hastanenin Tüp Bebek Merkezi tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programında, tüp bebek tedavisi yöntemi ile anne ve baba olmuş yaklaşık 150 çift bir araya geldi. Samsun'da özel bir hastanenin Tüp...

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan annelere özel kutlama

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da özel bir hastanenin Tüp Bebek Merkezi tarafından düzenlenen Anneler Günü kutlama programında, tüp bebek tedavisi yöntemi ile anne ve baba olmuş yaklaşık 150 çift bir araya geldi.
Samsun'da özel bir hastanenin Tüp Bebek Merkezi ekibi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Anneler Günü kutlama programı gerçekleştirildi. Programa hastanede yapılan tüp bebek tedavisi yöntemi ile anne ve baba olan yaklaşık 150 çift çocukları ile birlikte katıldı. Yapılan kahvaltı sonrasında programda renkli görüntüler de meydana geldi. Evlat özlemi yaşadıktan sonra yapılan tedavi ile çocuk sahibi olan çiftler mutluluklarını birbirleriyle paylaştı ve Anneler Günü’nü birlikte kutladı. Etkinliğe Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr.Tayfun Alper, Prof.Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, Uzm.Dr. Muhterem Akdeniz, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri de katıldı. Program pasta kesiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246