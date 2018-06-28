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Tunuslu yolcu aprondaki bir uçağın iniş takımlarına çıktı

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TUNUSLU  bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Yolcunun kaçak yollardan girdiği apronda körükte bulunan Katar Havayolları uçağının yanına gelen ve uçağın iniş takımlarının...

Tunuslu yolcu aprondaki bir uçağın iniş takımlarına çıktı

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TUNUSLU  bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Yolcunun kaçak yollardan girdiği apronda körükte bulunan Katar Havayolları uçağının yanına gelen ve uçağın iniş takımlarının üzerine çıkan yolcu daha sonra polis tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Tunuslu A.H, annesi ile birlikte ülkesine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki Tunuslu yolcu daha sonra Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 705 bekleme salonuna gitti. Uçağın kalkışını bekleyen yolcu bir anda 703 nolu kapıyı zorla açarak aprona kaçtı. Aprona çıkan yolcu o sırada park alanında bulunan ve piste gitmeye hazırlanan Katar Havayolları'nın uçağının önüne geldi.  A.H. burada uçağın iniş takımlarına kadar yaklaşarak  birinin üzerine çıktı . Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan yolcunun yapılan güvenlik aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Doha'ya gidecek QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da yaşanan olay nedeniyle uçağın ve yolcularının tekrar güvenlik kontrolünden geçmesini istedi.  Gözaltına alınan Tunuslu yolcu polise verdiği ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. A.H'nin panik atak hastası olduğu iddia edildi. 

(FOTOĞRAF)

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