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Tuncelili ilkokul öğrencileri, ilk kez helikoptere bindi 

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde daha önce Vali Tuncay Sonel, ziyareti sırasında ilk okulda okuyan öğrencilerin helikopteri yakından görüp, binme isteklerini yerine getirdi. Vali Sonel'in isteği üzerine kent merkezine getirilen...

Tuncelili ilkokul öğrencileri, ilk kez helikoptere bindi 
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde daha önce Vali Tuncay Sonel, ziyareti sırasında ilk okulda okuyan öğrencilerin helikopteri yakından görüp, binme isteklerini yerine getirdi. Vali Sonel'in isteği üzerine kent merkezine getirilen bir grup ilk okul öğrencisi, helikoptere bindirildi. 
Mazgirt Akpazar beldesinden bugün Tunceli il merkezine gelen öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler bir süre sohbet ettikleri Vali Sonel ile birlikte Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na giderek bir süre Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Bolak ile görüştü. Çocukların helikopteri yakından görme istekleri üzerine Sikorsky helikopter piste çıkarıldı. Öğrencilerin tamamı sırayla helikopterin içine girip koltukta oturtuldu. Helikopteri yakından inceleyen ocuklar, bir süre helikopterin içinde oturup yakında görmenin sevincini yaşadı.
Akpazar İlk Okulu öğrencileri için kısa bir gösteri uçuşu yapan helikopter pilotu, öğrencilere havada kısa bir süre manevra yaptıktan sonra tekrar piste indi. Askerler daha sonra, öğrencilere detektör köpekler ile kısa bir gösteri yaptı. Öğrenciler diğer askeri araçlara da binerek, araçlar hakkında görevli askerlerden bilgi aldı. Askerler ile öğle yemeği yiyen öğrencilere, Vali Sonel, Tuğgeneral Çolak, ve Albay Tekin Aktemur çeşitli hediyeler verdi.

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