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Tunceli’de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TUNCELİ’de devam eden FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınarak sorgulanan bir jandarma teğmen ile bir polis memuru bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli’de devam eden...

Tunceli’de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
TUNCELİ’de devam eden FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınarak sorgulanan bir jandarma teğmen ile bir polis memuru bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli’de devam eden FETÖ soruşturmaları ile ilgili olarak Valilik tarafında yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca; yürütülen çalışmalar kapsamında 1 polis memuru, 1 astsubay ve 1 memur yakalanarak gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



 

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