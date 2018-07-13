Tunceli Valisi, zabıta ile tartışan esnafı ziyaret etti

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, dün zabıta ekipleriyle tartışan sokakta organik ürünler satan esnafı ziyaret etti.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün çarşı merkezinde zabıtaları protesto etmek için ürünlerini sokağa döken seyyar satıcılarla bir araya geldi. Ziyarette seyyar satıcıların sorunlarını da dinleyen Vali Sonel, şunları söyledi:"Sizleri seviyoruz, biz belediye olarak her zaman yanınızda olduk bundan sonra da yanınızda olacağız. Zaten ben zaman zaman sizlerden organik ürünlerde satın alıyorum."Vali Sonel, ziyaretini sosyal medya hesabında da paylaşarak, 'Organik ürünler satan esnaflarımıza destek vererek onlara işlerinde kolaylıklar diledik' mesajını verdi.Ziyaret, Vali Sonel'in seyyar satıcılara destek amaçlı alışveriş yapmasının ardından son buldu.

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