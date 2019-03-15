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Tunceli Valisi Sonel: İş bulma sorunumuz yok

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay  Sonel, kentte terörün belinin kırıldığını belirterek, "Şu an Tunceli'de 'Ben çalışmak istiyorum' diyeni aynı gün işe yerleştiriyoruz. İş bulma sorunumuz yok. Şu anda Tunceli’de çalışmak...

Tunceli Valisi Sonel: İş bulma sorunumuz yok
TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay  Sonel, kentte terörün belinin kırıldığını belirterek, "Şu an Tunceli'de 'Ben çalışmak istiyorum' diyeni aynı gün işe yerleştiriyoruz. İş bulma sorunumuz yok. Şu anda Tunceli’de çalışmak isteyene iş var" dedi.
Tunceli Valiliği öncülüğünde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın desteğiyle 'Burası Tunceli Burada İş Var' sloganıyla istihdam seferberliği toplantısı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlık yaptı.
Toplantıda konuşan Vali Sonel, Vali ve Belediye Başkan Vekili olduğu dönem öncesinde istihdamda 81'inci sırada olan Tunceli'nin kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisi olduğunu anımsattı. Bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını ifade eden Sonel, "Şu an Tunceli'de 'Ben çalışmak istiyorum' diyeni aynı gün işe yerleştiriyoruz. İş bulma sorunumuz yok. Şu anda Tunceli’de çalışmak isteyene iş var. Tekstil fabrikalarında ve diğer işletmelerde işimiz var. Açacağımız özel çağrı merkezine ilk alımları Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan yapacak. Geçen hafta Ankara’da Sağlık Bakanımızla yapmış olduğum görüşmede kendisinden çağrı merkezimiz ile ilgili destek istedik. Kendisi de bizleri bu konuda destekleyeceğini söyledi. İlimize gelen İçişleri Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda bizi destekleyecek. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanalım. Çünkü Tunceli artık huzur şehri. Tunceli’de Munzur Nehri’nde artık baraj değil, Dünya Rafting Şampiyonları yapılıyor. Şu andan itibaren Mayıs, Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında otellerde yer yok. Huzur şehri olunca beraberinde bu güzellikler oluyor. Yöremiz için yapılması gerekenleri son güne kadar yapacağız" dedi.
Toplantıda, ilgili kurum müdürleri tarafından devletin 'İstihdam Seferberliği'nde işverene sağladığı avantajlar anlatıldı.

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