Tunceli Valisi Sonel, günde ortalama 100 kişinin sorununu dinliyor

TUNCELİ Valiliği'ne atandıktan sonra belediye başkan vekilliği de yapmaya başlayan Vali Tuncay Sonel, haftada 2 kez düzenlediği halk günü toplantılarıyla birlikte 5 günlük mesai saatleri içerisinde ortalama günlük 100 kişi ile görüşerek, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Belediye binasında halkla görüştükten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8 aylık çalışmasını değerlendirdi. Göreve başladığı günden beri görüştüğü bir çok kişinin kendisinden iş istediğini anlatan Vali Sonel'in Türkiye'nin önemli tekstil firmaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Tunceli'de 2 bin 500 kişinin çalışacağı tekstil üretim fabrikalarının kurulması için söz aldığını söyledi. Kısa sürede 621 kişinin istihdam edildiği Tunceli merkezde 2, Pertek ilçesinde 1 olmak üzere toplam 3 tekstil fabrikasının kurulmasını sağlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu yıl sonuna kadar 500 kişinin daha istihdam edileceğini söyledi.

RANDEVU SİSTEMİNİ KALDIRDI

Vali Tuncay Sonel, göreve geldikten sonra randevu sistemini kaldırararak, vatandaşlarla bire bir görüşmeye başladığını belirterek, "Vatandaş başımızın tacı, benimle görüşmeleri için randevuya gerek yok. İstedikleri an bana ulaşma imkanları var. Hem belediye, hem Valilik makamı günün her saatinde vatandaşlara açık" dedi. Haftanın 5 gününde, ortalama günlük 100 kişi ile görüşme yapan Sonel'in şu ana kadar 16 bin kişi ile bire bir görüşme yaptığı öğrenildi. Kent merkezindeki Yenimahalle, Esentepe, Zeytintepe, Alibaba ve Cumhuriyet mahallelerine giden Sonel, sıradan bir kapıyı çalarak vatandaşlarla evlerinde görüşme yapıyor. Bu şekilde toplam 200 ailenin evini ziyaret eden Sonel, "Hem Valiliğimizin kapısı hem de belediyemizin kapısı sonuna kadar açık. Rendevu ile değil, vatandaş ne zaman isterse, ne zaman yanımıza gelirse kesinlikle görüşüyoruz. Hatta bazen bu da yetmiyor, bazen bizler kenar mahallelere kadar, evlere kadar hemen hemen her gün giderek vatandaşımızı evinde ziyaret ederek sorununu, sıkıntısını bizzat ben dinliyorum. Burada önemli olan vatandaşlarımıza, kendi anamıza ve babamıza nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde davranıyoruz. Onların sorunlarında genel olarak iş talepleri vardı. Zaten biz de yatırımcı arkadaşlarla görüştük. Şu an 3 tekstil fabrikasında şu an 621 vatandaşımız iş başı yaptı ve çalışıyor. 2018 yılı sonuna kadar 2 bin 500 Tuncelili iş sahibi olacak. Yine yakın zamanda kuracağımız çağrı merkezinde de 500 kişiyi iş sahibi yapacağız, böylelikle bu yıl içinde toplam 3 bin Tuncelili iş imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Tekstil fabrikalarında engeli, şehit ve gazi yakınları ile yetim ve öksüzlerin çalıştığını anlatan Vali Sonel, "Tekstil fabrikamızda yüzlerce hanım kardeşimiz çalışıyor. Yemekhaneye girdiğimizde onların alkışlaması ya da bir ninemizin, anamızın duası her şeye değiyor. Burada 2 bin 529 engelli vatandaşımıza, 88 şehit ailemize, 55 gazimize, 280 yetim ve öksüz evladımıza ulaştık. Yani bir şehit annemizin duası, bir ninemizim Allah razı olsun demesi ya da Alican diye engeli olana bir evladımız var onun sarılması zaten bütün yorgunluğumuzu da alıyor. Onların duası yeter" dedi.

Her yaş grubundan vatandaşın kendisini ziyarete geldiğini anlatan Sonel, sorunlarını not aldığını belirterek, "Olacak işleri varsa anında çözmeye çalışıyoruz, olmayacak birşeyse de ümit vermenin anlamı yok, izah ediyoruz. Ama genelde vatandaşlarımızın talepleri iş, öğrencilerine burs, eğitim desteği gibi buna benzer taleplerdir. Vatandaş istedi, biz hemen yerine getirdik. Üniversitede okuyan toplam bin 100 Tuncelili öğrencilerimize 8 ay boyunca burs veriyoruz, her ay hesaplarına 200 lira yatıyor. Munzur Üniversitesinde okuyan bin 62 öğrencimize yemek bursu veriyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI