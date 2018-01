Tunceli Valisi, 15 yıl sonra karayolu ile Pülümür ilçesine gitti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () -TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, 2003 yılında Vali Ali Cafer Akyüz'ün konvoyuna yapılan silahlı saldırıdan 15 yıl sonra, karayolu kullanarak Pülümür ilçesine gitti. Vali Sonel, devletin sıcak elini Tunceli'nin her noktasına ulaştıracaklarını söyledi.

2003 yılında Tunceli Valiliği yapan Ali Cafer Akyüz, karayolunu kullanarak Pülümür ilçesine yaptığı geziden dönerken, Pülümür Vadisi Zağge mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğradı. Vali Akyüz'ün makam aracı ve konvoydaki askeri araçlara düzenlenen terör saldırısında 2 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Vali Akyüz, saldırıdan yara almadan kurtulurken, daha sonra göreve gelen Tunceli valileri, Pülümür karayolunu kullanmamaya başladı. 2003 yılında meydana gelen terör saldırısından 15 yıl sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Pülümür ilçesine karayolu ile seyahat etti. Geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile ilçe merkezine giden Vali Sonel, yol güzergahında bulunan lokanta, köy ve güvenlik noktalarında durarak, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri ile sohbet etti. Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel, ilçede vatandaşlar ve diğer yetkililer ile görüştükten sonra aynı karayolunu kullanarak il merkezine geri döndü.

HER YOLU KULLANACAĞIZ

Devletin sıcak elini Tunceli'nin her noktasına ulaştıracaklarını söyleyen Vali Sonel, "Bizim amacımız hizmet etmektir. Geçmişte yaşanan olaylar ve olumsuzluklar nedeniyle gidilemeyin her yere gideceğiz, her yolu kullanacağız. Tunceli artık güvenli ve huzurlu bir ilimiz. Güvenlik birimlerimiz halk ile bütünleşmiş ve halkımızın huzuru için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" dedi.

Pülümür Vadisi'nden geçen 65 kilometrelik Tunceli-Pülümür karayolunda, geçmişte PKK terör örgütü mensupları tarafından sık sık yol kesme, araç yakma, sivil ve kamu görevlilerinin kaçırılması eylemleri yapılıyordu. Çok sayıda çatışmanın meydana geldiği bölgede bir çok güvenlik görevlisi şehit olurken, son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda PKK terör örgütünün bölgedeki etkisi sona erdi. Daha önce aynı bölgede yol kesen ve eylem yapan teröristlerin çoğu operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, Tunceli- Pülmür karayolunda uzun zamandan beri herhangi bir terör eylemi meydana gelmedi.



