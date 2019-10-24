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Tunceli, gökkuşağıyla renklendi
TUNCELİ'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu. Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin...
GENEL 24.10.2019, 11:50
TUNCELİ'de dün öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası oluşan iki gökkuşağı, doyumsuz görüntü oluşturdu.
Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin üzerinde ortaya çıkan 2 gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu. Doğa harikası görüntü, birçok kişi tarafından fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
Tunceli'de ün sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası kent merkezinin üzerinde ortaya çıkan 2 gökkuşağı, renkli görüntüler oluşturdu. Doğa harikası görüntü, birçok kişi tarafından fotoğraf makineleri ve cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
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