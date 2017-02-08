Tunceli EMEP: Belediyede çalışan 14 kişi işten çıkarıldı

EMEK Partisi Tunceli İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç, belediyede çalışan 14 personelin Belediye Başkan Vekilliği yapan Vali Osman Kaynak tarafından işten çıkarıldığını söyledi.Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan, İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç, Tunceli Belediyesi Başkan Vekiliği de yapan Vali Osman Kaymak'ın talimatı ile 14 kişinin işine son verildiğini belirtti. Tunç, "Belediyeye kayyum atanması ile birlikte daha önce benimle birlikte 8 arkadaşımızın işine son verilmişti. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla ve az önce elimize ulaşan resmi bilgilere göre bugün sabah itibari ile il olağanüstü hal bürosu KHK ile kendilerine verilen yetki kapsamında belediyede çalışan toplam 14 işçi ve memur arkadaşımızın işine son verildiğini açıkladı. Bizler bu uygulamaları asla kabul etmiyoruz, hukuksuz şekilde işten atılan arkadaşlarımızın derhal görevlerine geri alınmasını talep ediyoruz. Kayyum yönetimi daha önce 8 kişinin işine son vermişti bugünde 14 kişi ve şu ana kadar belediyede çalışan 22 arkadaşımızın işine son verildi" diye konuştu.Anayasa oylaması için yapılacak referandumda da parti olarak 'Hayır' diyeceklerini anlatan Tunç, kent genelinde de bu yönde kampanya yürüteceklerini de anlattı.

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