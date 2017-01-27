Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de beyaz esaret

TUNCELİ, Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı felçetti. Tunceli'de 248, Elazığ'da 388 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde şiddetli tipi 47 köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Tunceli'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 80 santimmetre olurken, Ovacık, Nazimiye ve Pülümür ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 248 köy yolu da ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı ile birlikte Pülümür çevresinde etkili olan tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu Cankurtaran Tepesi'nde kapandı. Aşırı tipi nedeniyle kapanan karayolu, ekiplerin gece saatlerinde yaptığı çalışmalar sonucu tekrar açıldı. Gece saatlerinde TIR'ların geçişine izin verilmezken bugün öğlen saatlerinde TIR geçişlerine tekrar izin verildi.

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Tunceli genelinde 248 köy yolyunun kapandığı belirtildi. Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi. Tunceli merkez ve Nazimiye İlçesi'nin Kıl Köyü yolunun açılması çalışmalarına bizzat katılarak ekipleri denetleyen Yıldırım, "3 gündür ilimizde kar yağışı etkili oluyor. Şu an bulunduğumuz noktada yaklaşık birbucuk metre kar var. Bir çok bölgemizde kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıkıyor. Tipi olunca bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi buluyor ve ekiplerimiz yüksek rakımlı tepelerde köy yollarını açmak için, vatandaşın mağdur olmaması, hasta ve rahatsız olan vatandaşların hastanelere gelmesi için, 24 saat ekiplerimiz görev yapıyor. 112 hızır acil ile kordineli çalışıyoruz. Özellikle hasta ve diğer durumların olduğu köy yollarını öncelikle açıyoruz. Hiç bir köylümüzün mağdur olmaması için ekiplerimiz sürekli haraket halinde şu an 248 köy yolu kapalı açmak için yoğun bir çabamız var" dedi.

ELAZIĞ'DA 383 KÖY YOLU KAPANDI

Elazığ merkez ve ilçelerde dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kar yağışından dolayı Elazığ ve ilçelere bağlı 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ merkezde 52, Ağın'da 8, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 11, Baskil'de 14, Maden'de 37, Karakoçan'da 87, Keban'da 13, Kovancılar'da 71, Palu'da 36 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, dünden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için 10 ekip, 70 iş makinesi ve 110 personelle 24 saat çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Elazığ şehir merkezinde kar lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Adliyeye yolunda seyir halindeki ve kar lastiği olmayanlar araçlar yolda kalırken, yolda kalan araçlara vatandaşlar yardım etti.

KARLIOVA'DA TİPİ HAYATI DURDURMA NOKTASINA GETİRDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde 2 günden beri etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren, tipi ve fırtınaya dönüştü. İlçenin 47 köy ile olan bağlantısı kesilirken, ilçe merkezinde ise bir çok esnaf, kar, tipi ve fırtını yüzünden kepenk açmadı, açan bir çok esnaf da kısa süre sonra kepenklerini indirmek zorunda kaldı. Dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl- Erzurum karayolu, karaylları ekiplerinin çalışması sonucu, ulaşıma açıldı. Karlıova Belediyesi'ne ait iş makinaları ise kapanan mahalle yollarını açmak için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.



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