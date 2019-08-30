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Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki tören, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk...

GENEL 30.08.2019, 11:49
Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı
TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki tören, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel'in makamdaki tebrikleri kabulünün ardından tören, çeşitli etkinliklerle sürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı ve Ccumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla tören sona erdi.

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