Tunceli'de valilik bayramlaşma programı parkta yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Valiliği'nce her yıl polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Tuncay Sonel, daha önce güvenlik nedeniyle polisevinde yapılan bayramlaşma programını bu yıl Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan bir parkta düzenledi. Polisevinde yapılan kutlamalara son veren Vali Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte halkla bayramlaşıp, çay içti. Vatandaşla bütünleşilmesi gerektiğini söyleyen Vali Sonel, buradaki programının ardından beraberindekilerle birlikte hastane ve yetiştirme yurdunda kalanlarla bayramlaşma etkinliğine katıldı.

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