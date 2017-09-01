Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Tunceli'de valilik bayramlaşma programı parkta yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Valiliği'nce her yıl polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi.  Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Tuncay Sonel, daha önce güvenlik...

Tunceli'de valilik bayramlaşma programı parkta yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Valiliği'nce her yıl polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Tuncay Sonel, daha önce güvenlik nedeniyle polisevinde yapılan bayramlaşma programını bu yıl Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan bir parkta düzenledi.  Polisevinde yapılan kutlamalara son veren Vali Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte halkla bayramlaşıp, çay içti. Vatandaşla bütünleşilmesi gerektiğini söyleyen Vali Sonel, buradaki programının ardından beraberindekilerle birlikte hastane ve yetiştirme yurdunda kalanlarla bayramlaşma etkinliğine katıldı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314