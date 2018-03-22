Tunceli'de PKK operasyonu: 5 gözaltı

TUNCELİ merkez ile Ovacık ilçesi ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nınn dağ kadrosu ile ilişki içinde oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezi ile Diyarbakır il merkezi ve Ovacık ilçe merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.