Tunceli'de PKK operasyonu: 5 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezi ile Diyarbakır il merkezi ve Ovacık ilçe merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezi ile Diyarbakır il merkezi ve Ovacık ilçe merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gözaltına alındı. 5 şüphelinin Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.