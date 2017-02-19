Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...
BBP lideri Destici: Anayasa için istişareyle kararımızı açıklayacağız
BBP Lideri Destici Referandumla ilgili...
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...

Tunceli'de PKK'nın tuzakladığı150 kiloluk patlayıcı imha edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,() - TUNCELİ'de askerlerin geçiş güzergahına, terör örgütünün mutfak tüplerine yerleştirerek tuzakladığı 150 kiloluk el yapımı patlayıcı askerlerin dikkati sayesinde fark edildi. Patlayıcının kontrollü...

Tunceli'de PKK'nın tuzakladığı150 kiloluk patlayıcı imha edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,() - TUNCELİ'de askerlerin geçiş güzergahına, terör örgütünün mutfak tüplerine yerleştirerek tuzakladığı 150 kiloluk el yapımı patlayıcı askerlerin dikkati sayesinde fark edildi. Patlayıcının kontrollü şekilde imhasıyla olası bir facia önlendi.
Tunceli'de devam eden operasyonlar kapsamında askerlerin arazi araması yaptığı sırada PKK'lılar tarafından, kent merkezi yakınlarında Pülümür Vadisi Köyaltı Tepe bölgesinde askerlerin geçiş güzergahına yerleştirilen patlayıcı fark edildi. Hem basılma hem de uzaktan kumandayla infilak ittirilmek üzere düzenek bulunan patlayıcının imhası için bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, mutfak tüplerine yerleştirilip askerlerin geçiş güzergahına yerleştirilen 150 kiloluk patlayıcıyı fünye ile imha etti.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen 'Şehit J.Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-72' operasyonu kapsamında, Köyaltı Tepe mevkiinde ağaçlık alana tuzaklanan patlayıcının imha edildiği belirtildi. Açıklamada mutfak tüplerine yerleştirilen 150 kiloluk patlayıcının amonyum nitrat ile güçlendirildiği  kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.