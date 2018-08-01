 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş (2)

SİGARA İZMARİTİNDEN TESPİT EDİLDİ Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde 26 Eylül 2015 tarihinde şehit edilen Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı terörist 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'ün binbaşıyı...

Tunceli'de öldürülen terörist binbaşıyı şehit etmiş (2)

SİGARA İZMARİTİNDEN TESPİT EDİLDİ
Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde 26 Eylül 2015 tarihinde şehit edilen Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı terörist 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'ün binbaşıyı şehit ettiğinin sigara izmaritinden belirlendiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği, yaptığı açıklamada, binbaşı Güzel'i şehit eden, PKK'lının DNA eşleşmesiyle tespit edilidğini açıklarken, olayın detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 25 Eylül 2015 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin ateş açtığı bölgede arama tarama faaliyeti yapan ekipler, teröristlerin içtiği sigara izmaritini buldu. Olay yerinde bulunan deliller inceleme yapılması üzerine toplandı. Ele geçirilen sigara izmaritinde bulunan tükürükten DNA testi alınarak, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındı. 
2 Haziran 2018 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla köyü yakınlarında çıkan çatışma sırasında ölü ele geçirilen 7 PKK'lının cesetlerine DNA testi yapıldı. Teröristlerin cesetlerinde yapılan DNA incelemesinde, 25 Eylül 2015 tarihinde şehit binbaşı Güzel'in olayında ele geçirilen sigara izmaritlerinde elde edilen DNA ile eşleştirildi. Yapılan DNA eşleşmesinde, öldürülen 7 teröristten birinin sigara izmaritinde tükürüğü tespit edildi. Yapılan incelemede tükürük eşleşmesi Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'e ait oluduğu ortaya çıktı. Düzgün'ün, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar terörist listesinin 'Gri' listesinde yer aldığı belirtildi. 
Olayı, Tunceli Valiliği, "3 yıl önce şehit edilen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı" açıklamasıyla duyurdu.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar