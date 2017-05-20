Tunceli'de öldürülen PKK'lı, çocuğa istismar olayının faili çıktı

TUNCELİ'de geçtiğimiz yıl Bali Deresi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 8 PKK'lıdan biri, İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Ovacık İlçesi karayolu üzerinde bulunan Munzur Vadisi içerisinden geçen Bali Deresi'nde geçtiğimiz yıl 9 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında çıkan çatışmada öldürülen 8 PKK'lıdan birinin, İstanbul'daki kız çocuğuna taciz olayının faili olduğu DNA testi sonucu ortaya çıktı. Tunceli Valiliği tarafından bu konuda yapılan yazılı açıklama şöyle:

"9 Kasım 2016 tarihinde ilimiz merkez Bali Deresi mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen operasyon neticesinde 8 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından alınan DNA örnekleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan inceleme neticesinde; etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini yakalamak amacı ile mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde; ilimiz kırsalında 09 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."