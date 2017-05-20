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Tunceli'de öldürülen PKK'lı, çocuğa istismar olayının faili çıktı

TUNCELİ'de geçtiğimiz yıl Bali Deresi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 8 PKK'lıdan biri, İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar olayının faili olduğu ortaya çıktı. Ovacık İlçesi karayolu üzerinde bulunan Munzur Vadisi...

Tunceli'de öldürülen PKK'lı, çocuğa istismar olayının faili çıktı
TUNCELİ'de geçtiğimiz yıl Bali Deresi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 8 PKK'lıdan biri, İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar olayının faili olduğu ortaya çıktı.
Ovacık İlçesi karayolu üzerinde bulunan Munzur Vadisi içerisinden geçen Bali Deresi'nde geçtiğimiz yıl 9 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında çıkan çatışmada öldürülen 8 PKK'lıdan birinin, İstanbul'daki kız çocuğuna taciz olayının faili olduğu DNA testi sonucu ortaya çıktı. Tunceli Valiliği tarafından bu konuda yapılan yazılı açıklama şöyle:
"9 Kasım 2016 tarihinde ilimiz merkez Bali Deresi mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen operasyon neticesinde 8 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından alınan DNA örnekleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan inceleme neticesinde; etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini yakalamak amacı ile mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde; ilimiz kırsalında 09 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." 

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