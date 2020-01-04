Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi



TÜRKİYE'de, birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de, nesilleri tükenmek üzere olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde aracıyla seyahat ederken bir dağın yamacında vaşak olduğunu fark eden Mehmet Kaya, aracından inerek, dağın zirvesine doğru tırmanan ve daha sonra zirvede bir süre bekleyen vaşağı görüntülemeyi başardı. Kaya, "İlk kez vaşak gördüm çok heyecanlandım. Uzak mesafede olmasına rağmen görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.