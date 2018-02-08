Tunceli'de kurallara uymayan 33 kişiden alınan TOKİ konutları kura ile dağıtıldı

TUNCELİ'de dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptıralan konutlardan, hak etmediği halde konut aldığı tespit edilen 33 konut, geri alınarak, kura ile belirlenen yeni hak sahiplerine verildi.2014 yılında İnönü Mahallesi'nde TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan ve amacı dışında kullanılan konutlarla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İnönü Mahallesi’nde 2014 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) dar gelirli aileler için yaptırılan konutları amacına uygun kullanmadıkları veya kendilerine verilen evlerde oturmayıp kiraladıkları belirlenen vatandaşların satış sözleşmeleri feshedildi, daireler tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından konut talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlendi. İlk aşamada belirlenen 33 vatandaşa gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında konutlarının anahtarları teslim edildi. 14 vatandaşımız ise kiracısı oldukları 1+1 sosyal konutlarda kaldıkları evin hak sahipliğini aldılar" denildi.Tunceli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcıları Sami Doğan ve Erdoğan Elaldı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut ile vatandaşlar katıldı.Kura çekiminden önce konuşan Vali Sonel, konutların gerçek sahiplerine verileceğini belirterek, "TOKİ konutlarında hak sahibi olup da oturmayıp evlerini kiraya verenler vardı. Devletimiz bu evleri ihtiyaç sahipleri otursun diye veriyor. Biz de araştırma yaptık. Vali Yardımcımız Selçuk Yosunkaya, Vakıf Müdürümüz Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcımız Sami Doğan ve arkadaşlarımız ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Örneğin bazı hak sahipleri ayda 150 TL ödeyerek ev sahibi konutlarda oturmayıp evlerini 300 TL'ye kiraya verdiklerini tespit ettik. Ancak bu evler sizler, yani gerçek ihtiyaç sahipleri oturulsun diye verildi. Biz de böyle ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Biz de kurayla bu evlerin anahtarlarını sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. 7 aydır Tunceli’deyiz hem valilik hem de Belediye Başkan Vekili olarak bu 7 aylık çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve TOKİ Başkanımıza, Tuncelimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Evlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle oturun hatta bu evlerde oturup yeni açtığımız tekstil fabrikasında çalışan vatandaşlarımız da var. Hem iş, hem aş, hem ev, Allah bereket versin, hayırlı olsun" diye konuştu.

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