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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 250 köyün yolu ulaşıma kapanırken, yolların ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları aralalıksız...

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 250 köyün yolu ulaşıma kapanırken, yolların ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları aralalıksız sürüyor.
Bölgede 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez ve ilçeler bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santime ulaşırken, Ovacık İlçesi'nde 2 metre, Pülümür İlçesi'nde ise 1.5 metreye ulaştı.
Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışarak köy ve ilçe yollarının açılması için yoğun bir çaba gösteriyor. Kar temizleme ekipleri, Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunun geçtiği 2 bin rakımlı Cankurtaran Tepesi'nde yoğun tipi nedeniyle sık sık buzlanma yaşandığı ve yol kapandığı için yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bu arada, Tunceli-Pülümür karayolunun 35'inci kilometresinde buzlanma nedeniyle bir TIR, virajı alamayarak Pülümür Çayı'na uçtu. Meydana gelen kazada, TIR'da hasar oluşurken, adı öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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