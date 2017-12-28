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Tunceli'de 'gağan' kutlaması

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Belediyesi'nce, Alevilik inancında yer alan ve yeni yıl etkinliği olarak bilenen 'gağan' kutlaması yapıldı.  Alevilik inancına göre, 28 Aralık ile 13 Ocak günleri arasında yapılan 'gağan' kutlaması...

Tunceli'de 'gağan' kutlaması

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Belediyesi'nce, Alevilik inancında yer alan ve yeni yıl etkinliği olarak bilenen 'gağan' kutlaması yapıldı. 
Alevilik inancına göre, 28 Aralık ile 13 Ocak günleri arasında yapılan 'gağan' kutlaması için bu yıl ilk kez Tunceli Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de katıldı. Belediye binası önünde, davul ve zurna çalınmasıyla başlayan 'gağan' kutlamalarına katılanlar, halay çekerek, eğlendi. Vali Sonel, Alevi dedeleriyle birlikte katılımcılara yeni yıl hediyesi ve lokma dağıttı. Kutlamada, ayrıca 'gağan duası' okundu. Etkinlik kapsamında Vali Sonel ile beraberindekiler, davul ve zurna eşliğinde kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

​FOTOĞRAFLI

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