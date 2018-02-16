Tunceli'de çocuklar helikopteri inceledi

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuklara Sinema' projesi kapsamında Ovacık ilçesinden gelen öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş makamında ağırladı. Ateş'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen çocuklar, burada ilk kez bir helikopteri yakından görme fırsatı buldu.

Tunceli'deki çocuklar için 'Çocuklar Sinemaya' projesini hayata geçiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovacık ilçesinden gelen 50 öğrenci için sinema gösterimi ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Polisevinde düzenlenen sinema etkinliğinin ardından öğrencileri, Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş makamında konuk etti. Çocuklarla sohbet eden Ateş, proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçeden 450 çocuğu Tunceli'de sinema ile buluşturduklarını söyledi. Ateş, kendisini ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler verdi, ardından İl Emniyet Müdürlüğü binasını gezdirdi.

Bazı çocukların helikopter görmek istemesi üzerine, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in talimatıyla öğrenciler İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Çocuklar, burada ilk kez bir helikopteri yakından görme fırsatı buldu. Helikoptere binen çocuklara pilot tarafından bilgi verildi.



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