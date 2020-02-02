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Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında
GENEL 02.02.2020, 14:12
TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.
Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.
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