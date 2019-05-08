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Tunceli'de CHP İl Başkanlığı'ndan seçim kararına tepki

CHP Tunceli İl Başkanlığı tarafında düzenlenen basın açıklamasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenme kararı protesto edildi. YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenme kararı Tunceli CHP İl Başkanlığı'nca...

Tunceli'de CHP İl Başkanlığı'ndan seçim kararına tepki
CHP Tunceli İl Başkanlığı tarafında düzenlenen basın açıklamasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenme kararı protesto edildi.
YSK'nın İstanbul seçiminin yenilenme kararı Tunceli CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen partililer adına açıklamayı okuyan CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, verilen kararının hukuki olmadığını söyledi. Seçimin yenilenme kararı veren YSK üyelerinin istifası etmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, "Seçim kurullarında bir hata var ise sorumlusu sadece ve sadece YSK’dır. YSK’nın kusuru kesinlikle seçmene yüklenemez, seçmen yaptığı seçimden ötürü bu şekilde cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri bu aleni suç sebebiyle toplu bir şekilde istifa etmelidirler" dedi.

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