Tunceli'de çay ocakları sokağı, şemsiyeli sokak oldu

TUNCELİ'de, çarşı merkezinde bulunan ve kente gelen herkesin ilk uğrak yeri olarak bilinen çay ocakları sokağı (140'ncı Sokak), yenilenerek şemsiyeli sokağa dönüştürüldü. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel'in talimatı ile 9 çay ocağı ahşaptan yapılarak yenilendi ve tavanlarına rengarenk şemsiyeler yerleştirilerek hak sahiplerine ücretsiz teslim edildi.Kentin çarşı merkezinde bulunan ve kentte gelen konukların ilk uğrak yeri olarak bilinen 50 yıllık çay ocakları sokağı, Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel'in talimatı ile yenilendi. Halk arasında işsiz gençlerin yoğunlukta uğraması nedeniyle, 'Mülteci sokağı' ismiyle anılan ve 5 yıldır sadece çay ocaklarının hizmet verdiği sokak, 4 ay önce Vali Sonel'in talimatıyla yıkılarak sokak yenilendi. Sokağı 6 ay önce ziyaret eden Vali Sonel, esnafla sohbet ederken, sokaktaki çay ocaklarının eskimesi nedeniyle yenileme sözü vermiş ve talimatları doğrultusunda sokak yıkılarak yenileme çalışması başlamıştı. Sokaktaki 9 çay ocağı yıkılıp yerlerine ahşap yapılar yapılırken, tavanlarına ise rengarenk şemsiyeler asıldı ve hak sahiplerine ücretsiz verildi. Şimdiye kadar 'çay ocakları sokağı' olarak bilinen sokak yenilendikten sonra artık 'şemsiyeli sokak' olarak adlandırılmaya başlandı.

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