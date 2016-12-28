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Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Tunceli Valiliği, Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un şehit olduğu çatışmaya ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle: "28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce...

Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Tunceli Valiliği, Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un şehit olduğu çatışmaya ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:
"28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup, çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma esnasında 1 askerimiz ağır yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesi'nde sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir." 

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