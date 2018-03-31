Tunceli'de belediyeye ait 12 konut, ihtiyaç sahiplerine tahsis edildi

TUNCELİ'de belediye başkanlık konutu dâhil 12 konut, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tahsis edildi. Tunceli Belediyesi’nde ilk olarak, belediye başkanına ayrılan ancak kullanılmayan dubleks konutun anahtarı Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından, 5 çocuklu bir anneye verildi. Diğer vatandaşların oturacağı konutlar da kura ile belirlendi.

İhtiyaç sahibi ailelere konutların tahsisi için belediye binasında bugün yapılan kura çekiminden önce ilin Valisi ve Belediye Başkan Vekili olan Tuncay Sonel konuşma yaptı. Konutların ihtiyaç sahiplerine verildiğine dikkat çeken Sonel, şunları söyledi:

"Bugün burada hayırlı bir iş için bulunuyoruz. Belediye Başkanlığımıza ait toplam 12 konutu siz kıymetli vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz. Size tahsis ettiğimiz konutları herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceksiniz. Belediyemizin dubleks lojmanının anahtarını Ayşe Aslan Hanım'a veriyorum. Çünkü Ayşe Hanım kardeşimizin 5 yetim çocuğu var. Onlar bizim de evladımız ve bu lojmanı onlara vermeyi uygun gördük. Diğer 11 konut için de herkes kura çekecek ve kendi oturacağı daireyi belirleyecek. Helali hoş olsun. İlk kurayı çeken vatandaşımız İsmail Çelik’e hem ev hem de yeni yapılan parkta iş veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun."

Kura çekimi sırasında okuma yazma bilmeyen vatandaşların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Sonel, konutlara yerleştirilen 3 kadının okuma-yazma bilmediğini, gerekirse dağıtılan konutlarda yaşayanlar için kurs açılacağını söyledi. Başkan Vekili Sonel, kura çekiminde konutlara yerleştirilen vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.



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