Tunceli'de belediye başkanlık konutu yoksullara tahsis edilecek

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, başkanlık konutu ve misafirhane dâhil belediyeye ait 12 konutun, ücretsiz olarak yoksul vatandaşlara tahsis edileceğini açıkladı.

Tunceli'de bazı çevrelerin başkanlık konutu dahil, mülkiyeti belediyede olan 12 konutun satılacağı iddiaları üzerine açıklama yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, satış gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Sonel, "Ben yaklaşık 9 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Görev yaptığım süre içinde devletin sıcaklığını ve şefkatini yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait iki başkanlık konutu, biri dubleks olan toplam 12 konut olduğu belirlendi. Bu konutların bütün eksiklikleri giderildi ve bu konutların tamamını biri dubleks olan 2 başkanlık konutu ile birlikte toplam 12 konutu, yetim, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edeceğiz ve hiçbir şekilde kira almayacağız" dedi.

Belediyeye ait 15 dükkânı da uygun kira bedeli ile esnafa tahsis edeceklerini ve yapımı devam eden kent meydanının da kısa sürede bitirileceğini anlatan Sonel, şunları söyledi:

"Yine il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait olan 15 dükkanı da esnafımıza kiralayacağız. Yine şehir merkezinde tadilat çalışması devam eden yer altı çarşısında 85 adet bakımsız dükkân vardı. Şimdi yer altı çarşısında tadilat ve yenileme çalışmasını sürdürüyoruz. Aynı zamanda yer altı çarşısı üstü ve kent meydanı çalışmalarımız da tüm hızlıyla devam ediyor. Yer altı çarşısını çok modern bir projeyle yenileyip, tadilat ve yenileme masrafını esnafımızdan almayarak yer altı çarşısındaki dükkânları, içindeki esnafımıza yeni bir şekilde tahsis ederek esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Tunceli yeni bir çarşıya ve yeni bir kent meydanına kısa sürede kavuşacaktır."



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