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Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi

TUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin...

Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
TUNCELİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ovacık ilçesinde, pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ölümüne tepkilerini sürdürüp, faillerin yakalanıp cezalandırılmalarını istedi. 
Tunceli kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelde ile Ayaz Güloğlu kardeşleri andı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Gürbüz Solmaz, herkesin, yaşamını kaybeden her bir çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Solmaz, "Bizler emek, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren bütün kurumlar yaşanan olayların takipçisi olacağız. Gelinen aşamada yaşanan münferit bir olay değil, toplumsal bir sorundur. Bundan dolayı çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Balistik inceleme sürecinde başta barolar, insan hakları derneği, konunun uzmanı olan bağımsız kurum ve kişilerce yapılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnızca kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur" dedi.

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