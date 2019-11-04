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Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfi

TUNCELİ'de, bir dönem terör olaylarının sıklıkla yaşandığı yerlerden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, 4 mevsim yapılan raftingle Türkiye'nin bu alandaki spor merkezi haline geldi. Vali Tuncay Sonel, "Huzur ve güvenin yakalanması ile...

GENEL 04.11.2019, 11:26
Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfi
TUNCELİ'de, bir dönem terör olaylarının sıklıkla yaşandığı yerlerden biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı, 4 mevsim yapılan raftingle Türkiye'nin bu alandaki spor merkezi haline geldi. Vali Tuncay Sonel, "Huzur ve güvenin yakalanması ile birlikte Tunceli artık huzur, spor ve turizm şehri oldu. Sadece 2019'da Munzur Nehri'nde 10 bin insanımız rafting keyfi yaşamıştır" dedi.
Uluslararası Rafting Federasyonu'nun, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik uluslararası rafting parkuru ilan etmesiyle, yılın her mevsimi kente akın eden turistler rafting yapmanın keyfini çıkarıyor. İki yıl öncesine kadar yılda ortalama 700 bin aracın giriş yaptığı Tunceli'ye, bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 4 milyon araç giriş yaptı. Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı, şu an Türkiye'de en önemli rafting merkezlerinin başında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Munzur Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Haziran ayında Türkiye'de ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası gerçekleştirildi.
Tunceli'de yaklaşık 3 yıldır valilik görevini yürüten Tuncay Sonel, kentin turizmde daha ileri bir seviyeye gelmesi için su ve doğa  sporları alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Su sporları için iki ayrı eğitim merkezi kuran Vali Sonel, kentte birçok ulusal ve uluslararası şampiyonanın yapılmasını sağladı. 3- 4 yıl öncesine kadar PKK'lı teröristlerin sürekli eylem yaparak yol kestiği bölgelerin başında gelen Munzur Vadisi Milli Parkı son yılarda yakalanan huzur ortamı ile birlikte Türkiye rafting merkezi haline geldi. Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de düzenlenmesinin ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde sporcular ve yerli turistler yılın her ayı rafting yapmaya uygun olun Munzur Nehri'ne gelerek rafting yapmanın keyfini yaşıyor. Sonbaharın gelmesi ile birlikte doğada yaşanan değişim ve Munzur Vadisi'nde ortaya çıkan renk cümbüşü içinde Tunceli'ye akın eden turistler, buz gibi Munzur suyuna aldırış etmeden bu güzellikleri yaşamanın keyfini çıkarıyor.
Vali Tuncay Sonel, Munzur Vadisinde birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarının sıklıkla yaşandığını, örgütün burada yol keserek eylem yaptığını ancak kahraman güvenlik güçleri sayesinde elde edilen başarılardan sonra buraların güvenli hale getirildiğini söyledi. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar ismi terörle anılan Tunceli, başta sayın Cumhurbaşkanımızın  ve İçişleri bakanımızın destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede elde ettikleri başarılar sonucunda huzur şehri haline geldi. Huzur ve güvenin yakalanması ile birlikte Tunceli artık huzur, spor ve turizm şehri oldu. Düşünün ki Tunceli için hayal olan Dünya Rafting Şampiyonası Haziran ayında Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapıldı. Dünyanın 20 ülkesinde sporcular ve yöneticiler kentimize geldi. Durum böyle olunca Tunceli, Türkiye'nin en önemli rafting merkezi haline geldi ve her gün onlarca turist Tunceli'ye gelerek rafting yapıyor" dedi.
'BÖLGEYE ARTIK HES VE BARAJ YAPIMI DA OLMAYACAK'
Vali Sonel, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik bölümün, uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini kaydederek, bölgeye baraj yapılamayacağını ifade etti. Vali Sonel, şunları söyledi:
"Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nin geçtiği 36 kilometrelik kısım, Dünya Rafting Federasyonu ile Türkiye Rafting Federasyonu'nun ortak çalışması sonucu uluslararası rafting parkuru ilan edildi ve burası atık dünyanın sayılı rafting parkurlarından biri. Eskiden buraya HES ve baraj projeleri yapılmıştı. Bu sayede bu bölgeye artık HES ve baraj yapımı da olmayacak. Dünyanın her yerinden birçok sporcu ve turist buraya gelerek rafting yapmanın keyfini yaşıyor. Tunceli'nin her köşesi çok güzel, mükemmel bir doğa var gerek Munzur gerek Pülümür nehirlerinin kıyıları muhteşem doğa güzelliklerine sahip. Son olarak şunu belirtmek isterim Tunceli denilince artık akla turizm geliyor, huzur şehri geliyor ve tatil şehri geliyor. Artık terör ile anılan bir kent değil, turizm kenti olarak anılıyor Tunceli. Türkiye artık raftingi, Tunceli'de yapıyor. Geçmiş yıllarda yılda sadece 100- 150 kişi rafting yapabiliyordu ama bugün sadece 2019 yılında Munzur Nehri'nde 10 bin insanımız rafting keyfi yaşamıştır."
Tunceli'de birçok milli sporcu yetiştiren ve Türkiye'yi birçok kez uluslararası Rafting yarışmalarında temsil eden sporcular yetiştiren rafting hocası Ali Ekrem Campolat ise Munzur Vadisi'nin atık uluslararası bir rafting parkuru olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 2 yıldır Munzur Vadisi'nde Munzur Nehri üzerinde su sporları  dallarında sportif faaliyetler yürütüyoruz. Geçmişte sportif anlamda küçük çaplı da olsa rafting etkinlikleri yapılıyordu ama son 2 yıldır Tunceli artık uluslararası ve dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu konuda Tunceli Valimiz Tuncay Sonel'in büyük katkıları oldu. Munzur Nehri doğal güzellikleriyle ve suyun debisiyle müthiş bir rafting parkuruna sahip. Yılın her mevsimi burada rafting yapmaya elverişli bir nehir var" diye konuştu.

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