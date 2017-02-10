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Tunceli'de 3 PKK'lı tutuklandı

TUNCELİ'de terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'lı oldukları belirtilen 3 kişinin tutuklanmasıyla ilgili...

Tunceli'de 3 PKK'lı tutuklandı
TUNCELİ'de terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü PKK'lı oldukları belirtilen 3 kişinin tutuklanmasıyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  
"Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs 04.02.2017 tarihinde gözaltına alınmış, bahse konu şahıslar 09.02.2017 günü çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi'nce terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, suçu suçluyu övmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir" denildi.



 

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