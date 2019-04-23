Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Tunceli'de 23 Nisan coşkusu

TUNCELİ'de 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı....

Tunceli'de 23 Nisan coşkusu
TUNCELİ'de 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Atatürk Stadyumu'nda devam edilen kutlama programına; Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkan Vekili Candan Badem, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve öğrenciler katıldı.
Törende Vali Sonel ve protokol üyeleri, kendilerine ayrılan bölüm yerine çocukların yanında oturdu. Kutlama programı kapsamında öğrencilerin yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Kutlamalar, öğrencilerin çeşitli etkinlikleriyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328