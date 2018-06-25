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Tunceli'de 1 HDP, 1 CHP vekillik kazandı

TUNCELİ'de kesin olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğinden birini HDP, birini de CHP kazandı. Kentte, 1 Kasım'da yapılan seçimlerde de yine iki parti 1'er vekillik çıkarmıştı.

Tunceli'de 1 HDP, 1 CHP vekillik kazandı

TUNCELİ'de kesin olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilliğinden birini HDP, birini de CHP kazandı. Kentte, 1 Kasım'da yapılan seçimlerde de yine iki parti 1'er vekillik çıkarmıştı.

HDP

1- Alican Önlü:
27 Aralık 1967'de Tunceli Nazimiye'de doğdu. Lise mezunudur. HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, DBP ve HDP kurucu üyeliği, il ve ilçe başkanlığı, parti meclisi ve MYK üyeliği, Tunceli Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Geçen dönem de Tunceli Milletvekilliği yapan Önlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.


CHP

1- Polat Şaroğlu:
1969 yılında Tunceli de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Tunceli de tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Şaroğlu, Elazığ merkezli gıda ve içecek üzerine faaliyet gösteren Aile şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Seçim SonuçlarıCHPHDP
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