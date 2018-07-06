Tunceli dağlarında topladığı bitkilerle doğal kozmetik ürünleri üretiyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'de kimya mühendisi Semra Yeşil, günlük kullandığı kimyasal madde katkılı temizlik ve kozmetik ürünleri kendisinde alerjiye neden olunca, dağlarda topladığı bitkilerle doğal kozmetik ürünleri üretti. Yeşil, "Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmıyorum. Bitkileri kendim topluyor ve onlardan bitki özü elde ettikten sonra üretim aşamasına geçerek sabun ve kremleri üretiyorum" diye konuştu.

Kimyasal katkı maddeleri ile üretilen kozmetiklere alerjisi olan kimya mühendisi Semra Yeşil, dağlarda topladığı bitkilerle doğal kozmetik üretimi yapmaya başladı.Yeşil, Tunceli'de, kurduğu atölyede, cilt lekelerini ortadan kaldıran, egzama ve daha birçok cilt hastalığına iyi gelen bitki özlü sabun ve kremler üreterek insanların doğal kozmetik ürünler kullanmasını hedefliyor.

Piyasada satılan kimyasal kozmetik ve temizlik ürünlerine karşı alerjisi olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu anlatan Yeşil, "Doğal kozmetik ürünlerini bulamıyordum. Bulduklarımda da kimyasal maddeler bulunuyordu. Bu durum beni çok zorladı. Sürekli rahatsızlandım. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, doğal ve organik kozmetik ve temizlik maddeleri üretme kararı aldım. Memleketimde bu işi yapmaya karar verdim. Tunceli'de binlerce bitki türü var, özellikle çiçekli bitkiler. Ben de Tunceli'nin dağlarında yetişen bitki özlerinden birçok sabun çeşidi ve krem çeşidi üretmeyi başardım. Bu sabun ve kremler, doğal ve organik olduğu için vücuda birçok konuda yararlı da oluyor" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL MADDE KULLANMIYORUM'

Tamamen doğal ürünlerden elde edilen bitki özlerini kullandığını anlatan Yeşil, "Asla atık yağ kullanmam, zeytin yağı kullanıyorum. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmıyorum. Bitkileri kendim topluyor ve onlardan bitki özü elde ettikten sonra üretim aşamasına geçerek sabun ve kremleri üretiyorum. Ürünlerimizi alanlar çok memnun kalıyor. Ürünlerimizi özellikle kadınlar çok alıyor. Kullananlar memnun kalınca çevresine öneriyorlar, özellikle yurt dışı ve İstanbul'dan çok talep var. Bizden kozmetik ürünü alanlar, evlerinde bir daha kimyasal içerikli hiçbir temizlik ürünü kullanmadıklarını ve memnuniyetlerini belirtiyorlar" diye konuştu.

'SABUNLAR, BİRÇOK DERİ HASTALIĞINA İYİ GELİYOR'

Ürettikleri bitki sabunlarının birçok deri hastalığına iyi geldiğini belirten Semra Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürettiğimiz sabunların tamamı organik. Hiçbir katkı ve kimyasal madde yok. Mesela ısırgan otu ve biberiye özünden ürettiğimiz sabun, saç yıkaması ve bakımında kullanılıyor. Özellikle saç dökülmesine ve saç yağlanmasına karşı çok etkili ve faydalıdır. Saç dökülmesini engelliyor. Keçi sütü ve baldan ürettiğimiz sabunlar ise özellikle egzama ve sedef problemi olan vatandaşların sıklıkla tercih ettiğidir. Cildi çok rahatlatıyor ve nemlendiriyor. Özellikle kuru cilde sahip olanların kullandığı bir sabun. Kekik sabunumuz da çok talep ediliyor. Sabunun içinde kekik özü ve yaprağı bulunuyor, tamamen doğal. Bu sabun antiseptik özellik taşıyor ve vücudu mikroplardan koruma özelliğine sahip, yağlı ve sivilceli ciltlere çok iyi geliyor. Lavanta ve yöredeki kil toprağı ile ürettiğimiz bir sabun çeşidimiz var. Kil zaten deriyi çok iyi temizleyip koruyan maddeler içeriyor. Çok eski yıllardan beridir bu yörelerde kullanılır. Doğal ortamda dağlarda var olan kömürü kullanarak bunun içine en az 5 çeşit bitki özü karıştırarak siyah sabun ürettik. Tamamen doğal ve vücuttaki deri lekelerini yok ediyor. Özellikle kadınlar bu sabunu çok fazla talep ediyor. Birçok kadın müşterimiz vücutlarındaki lekelerin bu sabunu kullandıktan sonra yok olduğunu söylediler ve deriyi koruma özelliği de var."

Yeşil, yetkililere çağrıda bulunarak, kamu kurumlarında kullanılan kimyasal ürünlerin kullanılmaması gerektiğini de ifade ederek, "Hastaneler, okullar ve diğer kurumlarda bizim ürettiğimiz doğal ve organik sabunları kullanırsa, hem insanlarımız zararlı hastalıklardan ve kimyasallardan korunur, hem de bize katkı olur" diye konuştu.

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