Tunceli Belediyesi'ne yerli üretim traktör hediye etti

DÜNYA Çiftçiler Günü nedeniyle Yozgat’tan Tunceli'ye gelen, traktör üreticisi Mehmet Şimşeker, Tunceli Belediyesi'ne traktör hediye etti. Traktörün motoru hariç tamamen yerli üretim olduğunu ifade eden Şimşeker, 90 bin lira değerindeki traktörü törenle, Tunceli Belediyesi'ne hediye etti.

Yerli üretim traktörün belediyeye hibe edilmesinden dolayı traktör üreticisi Mehmet Şimşeker'e teşekkür eden Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, "Dünya Çiftçiler Günü'nde, bu çok anlamlı bir destek oldu. Mehmet Şimşeker'in ülkemizdeki üretilen bu traktörü bizimle dayanışma içinde bulunarak, hediye etmesi bizim için çok önemli ve anlamlıdır. Türkiye'de vicdanlı insanların üretim konusunda dayanışma içinde olduğunu gördük. Tunceli halkının üretimine destek olması bakımında bu traktör işimize çok yarayacaktır" dedi.

Traktör üreticisi Mehmet Şimşeker ise Tunceli'de yapılan olumlu çalışmalara katkı sunmak için traktör hediye ettiklerini ifade ederek, "Traktörümüzün motoru hariç geri kalan parçaları yüzde yüz yerli ve milli, ülkemizin ürünü. Ülkemizin işçileri çalışıyor. Ülkemizin sanayisi çalışıyor. Ülkemizin ürünü olarak ülkemize katkısı olan bu traktörü Tunceli Belediyesi'ne armağan etmek istedik. Çünkü burada çok güzel şeyler oluyor. Bu güzel kooperatifleşmeye katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah tekeri her döndüğünde ülkemizin tarımına katkı anlamında dönmüş olacak" diye konuştu.

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