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Tunceli Belediyesi'nde kayyum değişikliği

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner,...

Tunceli Belediyesi'nde kayyum değişikliği

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, bu görevden alındı. Belediye Başkan Vekilliğine Vali Osman Kaymak, kayyum olarak atandı.
Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklanıp görevden alınması üzerine, 17 Kasım 2016 tarihinden beri kayyum olarak Tunceli Belediye Başkan Vekilli görevini yürüten Vali Yardımcısı Olgun Öner, dün akşam bu görevden alındı. Öner'in görevden alınmasının ardında İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanlığına kayyum olarak Vali Osman Kaymak atandı. Öner'in neden görevden alındığına dair bir açıklama yapılmazken, Vali Osman Kaymak'ın bugün Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevine de başladığı öğrenildi.

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