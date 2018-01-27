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Tuncay Özkan: Ülkenin geleceği için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, son dönem birçok kişinin Atatürk'ü çok sevdiğini söylediğini ama Atatürkçülükten rahatsız olduğunu belirterek, "Bu bir savrulma ve kâbus hali. Öyle bir noktaya ulaştık ki geldiğimiz yerde ülkenin...

Tuncay Özkan: Ülkenin geleceği için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, son dönem birçok kişinin Atatürk'ü çok sevdiğini söylediğini ama Atatürkçülükten rahatsız olduğunu belirterek, "Bu bir savrulma ve kâbus hali. Öyle bir noktaya ulaştık ki geldiğimiz yerde ülkenin geleceği için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şubesi'nin, 'Adalet ve Demokrasi Haftası' etkinlikleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlediği söyleşiye katılan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu özel haftada hayatını kaybeden birçok insan ile çalıştığını söyledi. Son dönemde birçok kişinin Atatürk'ü çok sevdiğini söylediğini ama Atatürkçülükten rahatsız olduğunu belirten Özkan, "Bu bir savrulma ve kâbus hali. Öyle bir noktaya ulaştık ki geldiğimiz yerde ülkenin geleceği için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız. Atatürk'ün devrimcilik ilkesine sarılıp bir yol bul bulacak ya da yol açacağız" diye konuştu.
'HESABINI TEK TEK ÖDEYECEKLER'
Ergenekon davasında 6 yıl tutuklu kaldığını hatırlatan Tuncay Özkan, davanın savcılarından birinin, evinde Atatürk'ün Bursa Nutku'nu bulundurmasını suç delili olarak tutanağa yazdırdığını anlattı. Geleceği Mustafa Kemal'in aydınlığı ile aydınlatmaları gerektiğini vurgulayan Tuncay Özkan, şöyle dedi:
"Atatürkçülüğün içinde ırkçılık, kin, öfke yoktur. Atatürkçülük demokratik, halkçı sisteme inanır. O yüzden Atatürkçüler öldürüldü. Türkiye'nin çölleştirilmesi istendi. Zorba düzeni yaratanlara sesleniyorum; çölleştirdiğiniz Türkiye sizi yakın zamanda yutacak. Bundan asla kaçamayacaksınız. Türkiye'nin aydınlık çocuklarının başına gelenlerin hesabını tek tek ödeyecekler, o günler yaklaşıyor."
Söyleşide, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda yayın yönetmeni olarak çalışan, Dil Derneği'nin kurucuları arasında yer alan ve 'Uğur Olsun! Bir Devrimcinin Öyküsü' kitabının yazarı Sevgi Özel ve Balyoz, Ergenekon ve Poyrazköy davalarında birçok sanığın avukatlığını üstlenen Hüseyin Ersöz konuşmacı olarak yer aldı.

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