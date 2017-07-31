Tuncay Özkan'dan, "Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı" iddiası 

İSTANBUL () - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden "Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı" iddiasında bulundu. Konuya ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulunan Özkan, "AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı. Doymazsınız. Camileri sizden koruyacağız. Camileri ahır yaptı yalanıyla CHP'yi suçlayanlar, rezidans yapmak için camiyi yıkan AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne karşı neden suskunsunuz?" dedi.



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