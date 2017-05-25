TÜMMER'den 'Bin yıl yetecek mermer bulundu' iddialarına yanıt

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - TÜRKİYE Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, Bursa'da bin yıl yetecek kadar mermer rezervi bulunduğu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyen Raif Türk, mermer sektörü hakkında bir çok kesim tarafından yanlış beyanların yapıldığını dile getirdi. Yıllardan beri özel olarak mermer, genel olarak da madenin her türlüsü aleyhine adı konulmamış bir kampanyanın yürütüldüğü görüşünü savunan Raif Türk, şunları söyledi:

"Son olarak Bursa'ın Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, bir mermer uzmanıymış gibi kamuoyuna seslenip, yanlış algıların oluşmasına çalışanlar arasına katıldı. Sayın Tatlıoğlu, ülkemize bin yıl yetecek kadar bir mermer rezervi bulduklarını belirterek, sektör mensuplarımızın bir liraya ihraç ettiği taşın 20 liraya ithal ettiğimizi, mermercilerinin işin kolayına kaçtığını ima etmektedir. Sayın Tatlıoğlu, Orhaneli İlçesi'nde üniversitelerle işbirliği yaparak 500 milyar dolar değerinde mermer rezervi bulduklarını iddia etmektedir. Sayın başkan, tespit ettikleri rezervle Türkiye'nin iç ve dış borçlarını ödeyebileceklerini söylemektedir. İşin aslı şudur, üyelerimizden merkezi Bursa'da bulunan MADSİAD, 2012 yılında anılan bölgelerde bir araştırma yaparak rezerv tespiti yaptırmıştır. Bulunan rezervin en iyi koşullarda yıllık 269 milyon dolara tekabül ettiği hesaplanmıştır. Sayın başkan, buyursun 269 milyon dolarla Türkiye'nin iç ve dış borcunu ödesin. Umarım kendisi de bin yıl yaşayıp görecektir. Yanlış yönlendirilerek sektör hakkında yanlış bilgilendirilen sadece Orhan Tatlıoğlu değildir. Çok sayıda bürokratımız ve bakanımız da doğal taş sektörü hakkında eksik bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmektedir. Neredeyse her üreticinin ihracatçı olup, dünya pazarına açılan bu sektör küçümsenmeyi değil, güven ve saygıyı hak ediyor. Lütfen mermeri ve mermerciliği biraz da mermerciden dinlesinler. Mermer sektöründe ne rezervler görüldüğü gibidir, ne de üreticimiz diğer ülkelerden geride kalmaktadır. Bazı eksiklikler de olsa sektörümüz son 30 yılda dünya pazarında gurur duyulacak başarılar elde etmiştir. Bu sektör boşuna dünyanın 3'ncüsü konumuna gelmemiştir."

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